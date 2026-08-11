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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أزمتها الصحية.. يسرا تدعو بالشفاء لـ منة شلبي

يسرا ومنة شلبي
يسرا ومنة شلبي
أحمد البهى

دعمت الفنانة يسرا الفنانة منة شلبي، بعد تعرضها لمحنة صحية مؤخرًا . 

ونشرت يسرا صورة تجمعها بمنة شلبي وعلقت علي الصورة قائلة: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم اشفِ إنك على كل شيء قدير».


وتابعت : اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك، أن تشفى منة بنت زيزى، وتقومها بالسلامة، وترد لها صحتها وتحفظها من كل شر وسوء. 

تعاون لأول مرة: 

تستعد الفنانة منة شلبي للتعاون لأول مرة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني فى عمل سينمائي جديد يحمل أسم" سلايف النينجا".

الفيلم مستوحي من الفيلم التركي "حرب السلايف"، ومن المقرر ان يتولي إخراجه أحمد الجندي، وتأليف أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي.

وتعاقد علي بطولة العمل حتي الآن كل من منة شلبي ،هنا الزاهد، خالد كمال، ميشيل ميلاد، حنان سليمان، رشدي الشامي.

وكان آخر أعمال منة شلبي هو مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

يسرا الفنانة يسرا الفنانة منة شلبي

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