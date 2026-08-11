دنيا عبد العزيز تخطف الأنظار بـ لوك جديد بـ الضفائر .. صور

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها أحدث ظهور لها، بإطلالة مختلفة لفتت الأنظار، بعدما اعتمدت تسريحة شعر جديدة عبارة عن ضفائر صغيرة ومتعددة، لتظهر بشكل شبابي ومميز.

دنيا عبد العزيز

وظهرت دنيا في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت أبيض، مع تسريحة الضفائر التي أضافت لمسة مختلفة إلى مظهرها، وحظيت بإعجاب متابعيها. وكانت دنيا قد شاركت جمهورها مؤخرًا صورًا من أجواء عطلتها الصيفية وظهرت بإطلالة صيفية مختلفة.

ويأتي ظهور دنيا عبد العزيز ضمن نشاطها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها ولحظاتها الخاصة.