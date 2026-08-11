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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات يجوز فيها حجب المعلومات وفقا لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يستهدف مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإرساء قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وبين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها حجب المعلومات، وبينها ما يتعلق بالملفات التي تمس الأمن القومي.

حالات تمس الأمن القومي

ورد ذلك في المادة من مشروع القانون والتي تنص على: لا يجوز حجب المعلومات إلا في الحالات التي تمس الأمن القومي، أو الدفاع، أو السياسة الخارجية، أو الخصوصية، أو الأسرار التجارية والمهنية، ويجب تسبيب قرار الرفض.

ويأتي مشروع القانون استجابة لاستحقاق دستوري واضح نصت عليه المادة 68 من الدستور، والتي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.

قانون حرية تداول المعلومات مشروع قانون حرية تداول المعلومات حرية تداول المعلومات النائبة مها عبد الناصر

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