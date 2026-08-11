نتائج الثانوية في دائرة الشك.. تحرك برلماني لكشف حقيقة اختلاف الدرجات

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة من شكاوى واستفسارات حول وجود اختلافات بين بعض نتائج ودرجات طلاب الثانوية العامة والشهادات الأخرى، وبين نتائج وبيانات جرى تداولها أو نشرها عبر بعض المنصات الإلكترونية، مقارنة بالنتائج الرسمية المعلنة والمعتمدة من الوزارة.

وأوضحت النائبة أن عددًا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تداولوا شكاوى تتعلق بوجود فروق في بعض النتائج أو الدرجات والبيانات الخاصة بالطلاب، بين ما ظهر إلكترونيًا أو تم تداوله عبر منصات مختلفة، وبين النتائج الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدل نتائج الثانوية العامة

وأشارت إلى أن ما أثير بشأن احتمالية تغيير أو تبديل نتائج بعض الطلاب أو وجود اختلاف في الدرجات والبيانات، تسبب في حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن نتيجة الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في تحديد المسار الجامعي للطلاب وتنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

النائبة تطالب بكشف حقيقة اختلاف النتائج

وأكدت أسماء سعد الجمال أن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، والتحقق من مدى سلامة ودقة منظومة إعلان النتائج، بما يضمن حصول كل طالب على النتيجة التي تعكس درجاته الفعلية.

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح ما إذا كانت قد رصدت بالفعل أي حالات لتغيير أو تبديل في نتائج أو درجات الطلاب، سواء خلال عمليات الرصد والمراجعة أو أثناء إدخال البيانات ورفع النتائج إلكترونيًا.

كما طالبت بالكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن وجود اختلاف بين النتائج التي ظهرت للطلاب إلكترونيًا والنتائج الرسمية المعتمدة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفحص تلك الشكاوى والتحقق من صحتها.

«التعليم» أمام اختبار الشفافية

وشددت النائبة على ضرورة التعامل بجدية وشفافية مع جميع الشكاوى المتعلقة بنتائج الطلاب، مؤكدة أن حصول كل طالب على نتيجة دقيقة تعكس درجاته الفعلية هو حق أصيل لا يجوز المساس به.

وأشارت إلى أن سرعة توضيح حقيقة ما يتم تداوله، والكشف عن نتائج فحص الشكاوى المقدمة، من شأنه إنهاء حالة الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، والحفاظ على الثقة في منظومة الامتحانات وإعلان نتائج الشهادات العامة.