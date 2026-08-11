محافظ جنوب سيناء يتابع اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة بشرم الشيخ

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية علوم الرياضة لطلاب الثانوية العامة لعام 2026، التي تُجرى بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين جامعة السويس ومحافظة جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة، في إطار جهود الدولة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم.

وكان في استقبال المحافظ، لدى وصوله إلى مقر الاختبارات، محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، حيث استعرض إجراءات تنظيم الاختبارات وآليات العمل المتبعة لضمان انتظامها وسلامة سيرها.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال اللجان، وتابع آليات تنفيذ الاختبارات، كما حرص على الوقوف على مدى توافر الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتوفير الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ أهمية تيسير الإجراءات أمام أبناء جنوب سيناء، والعمل على توفير الخدمات التعليمية داخل المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم، ويجنبهم مشقة السفر إلى خارج المحافظة لأداء اختبارات القدرات.

ووجّه محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور وائل السيد قنديل، عميد كلية علوم الرياضة، على التعاون مع المحافظة في تنظيم اختبارات القدرات داخل جنوب سيناء، بما أسهم في توفير الوقت والجهد على الطلاب وتيسير إجراءات الالتحاق بالكلية.

كما أشاد المحافظ بجهود اللجنة المشرفة على الاختبارات وأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الرياضة، إلى جانب جهود مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في توفير الإمكانات اللازمة وتنظيم الاختبارات بما يضمن انتظامها وخروجها بالشكل المطلوب.

وأكد إسماعيل كمال استمرار التعاون والتنسيق مع جامعة السويس ومختلف الجهات المعنية، لتقديم المزيد من الخدمات التعليمية لأبناء جنوب سيناء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.