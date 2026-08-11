خبير سياسي: التصعيد العسكري يعرقل المسار التفاوضي في الأزمة الأوكرانية

قال الخبير السياسي، عمار قناة، إن مسار الحرب الروسية الأوكرانية يتجه حاليًا نحو مزيد من التصعيد العسكري، في ظل محاولات أوكرانيا التأثير على موسكو وإظهار قدرتها على المبادرة وإلحاق أضرار بالقطاعات العسكرية والاقتصادية الروسية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العمليات قد يكون صعبًا في ظل الردود الروسية.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن موسكو ترد باستهداف المنشآت الأساسية الداعمة للقدرات العسكرية والاقتصادية الأوكرانية، بما في ذلك الموانئ، معتبرًا أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل المسار التفاوضي الذي تحتاج إليه كييف.

وأضاف قناة أن روسيا تكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية وخطوط إنتاج المسيرات والصواريخ، ردًا على تعهدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوسيع الهجمات في العمق الروسي، مشيرًا إلى أن التصريحات الإعلامية تمثل إحدى أدوات الصراع.