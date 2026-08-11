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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية: حملات تفتيش على 16 منشأة غذائية وصناعية| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 أشارت المهندسة وفاء عبدالشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية ، إلى أنه خلال شهر يوليو ، قامت اللجنة المشكلة من قسم التفتيش البيئي ومعمل القياسات البيئيه بالفرع بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتفتيش على(١٦) منشأة صناعية وغذائية تعمل في مجالات (الغزل والنسيج ، الحقائب ،ملابس الأطفال ، الأعلاف ، الصباغة ، الصناعات الهندسية البلاستيكية ، المواد الغذائية ، مجازر لذبح وتجهيز وتنظيف وتعبئة الدواجن، مواد كيميائية للمحاصيل الزراعية  ) وتم فحص (٢) شكوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،بالإضافة لإجراء المراجعة البيئية لمنشأة طبية،وذلك بمراكز ومدن (العاشر من رمضان وبلبيس وديرب نجم وأبوحماد وصان الحجر   ) للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات العادية والخطرة ، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً عن توفر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

وأضافت مديرة عام  الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيئية، تمثلت في: (عدم وجود سجلات  الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة ،عدم وجود تعاقد للتخلص من المواد و المخلفات الخطرة ، عدم توفير مهمات وقاية للعاملين،عدم وجود ترخيص للصرف علي مجري مائي) مؤكدة أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الغذائية الحملات التفتيشية

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