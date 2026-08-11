قصف إسرائيلي يستهدف كفررمان وزوطر الشرقية وأطراف النبطية بلبنان

أ ش أ

شهدت منطقة النبطية بلبنان صباح اليوم / الثلاثاء / تصعيدا ميدانيا، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق في القضاء.

فقد ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفررمان، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة.

وفي زوطر الشرقية، تعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه أحياء في البلدة.

كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي مركز استهدف مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وسط استمرار التحليق والنشاط العسكري الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت تشهد فيه مناطق جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا، مع استهداف عدد من البلدات بالقصف المدفعي والنيران الرشاشة.