بعد الحكم بالسجن 5 سنوات.. القصة الكاملة في قتل عريس المرج على يد زوجته

واقعة مأساوية انتهت حياة زوج على يد زوجته بعد مشادة كلامية نشبت بينهما داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، لتتحول لحظات الخلاف إلى مأساة أنهت حياة الزوج، بينما وقفت الزوجة، التي كانت تحمل جنينًا في شهرها الثالث، أمام جهات التحقيق تؤكد أنها لم تكن تقصد قتله.



تفاصيل القضية

‎واعترفت المتهمة، خلال التحقيقات، بأنها لم تكن تقصد إنهاء حياة زوجها، موضحة أنه عاد إلى الشقة وطلب منها إعداد الطعام، رغم شعورها بالإرهاق بسبب حملها في الشهر الثالث، قبل أن تنشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وتابعت المتهمة، أمام جهات التحقيق، بأنها كانت متزوجة من المجني عليه منذ نحو 6 أشهر، وأنها كانت حاملاً في الشهر الثالث وقت وقوع الحادث.

وأضافت أنه نشب بينهما خلاف، في ظل وجود خلافات سابقة بينهما، وكانت تمسك سكين المطبخ، قبل أن تسدد له طعنة في منطقة الصدر.



‎وأوضحت المتهمة أنها حاولت إنقاذ زوجها عقب إصابته، واستعانت بشقيقته، قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية أن المجني عليه تعرض لإصابة طعنية نافذة بمنطقة الصدر، إلى جانب إصابة قطعية بخلفية فروة الرأس.

‎وأشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة يرجع بصورة مباشرة إلى الإصابة الطعنية النافذة بالجانب الأمامي الأيمن من الصدر، وما أحدثته من قطع بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية .

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"عروس المرج" بالسجن 5 سنوات .