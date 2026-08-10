قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

حادث التجمع
حادث التجمع
هاني حسين

كشف ماجد نصيف شقيق أسامة ضحية حادث منطقة التجمع الخامس، تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت العثور على شقيقه وزوجته وبناته، موضحًا أنه تواصل مع أحد أفراد المجموعة التي كان أسامة ضمنها، وطلب منه متابعة سيارة زوجة شقيقه والتحرك خلفها، بعدما علم أن المتهم كان معها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار": «كلمت حد من الجروب، واستنجدت بيه يتابعها بالعربية ويمشي وراها، ولما المتهم حس إنها على تواصل باستمرار مع شخص؛ قالها إنه فاضله 7 دقائق يوصلها، وعندها حصل القاتل على هاتهفها وخلص عليها جوه العربية، ولف بالعربية وغطى العربية بعد فيلا أسامة بـ5 أو 6 فيلات».

وأوضح أن المتهم لم يواجه بوابًا أو أي شخص أثناء ذلك، كما حاول دخول منزل أسامة، لكنه لم يتمكن من ذلك، بعدما كان شقيقه قد وضع شفرة تتضمن صورته وصور بناته وزوجته.

وتابع: «من لهفتي دخلت شارعين غلط عشان أدور عليه والمدام والأولاد، لكني فوجئت بعربية أسامة مركونة على جنب في شارع دخلته غلط». 

وأوضح أنه عندما رأى السيارة وجد أحد الأبواب مفتوحًا نصف فتحة، وكذلك الباب الذي يليه، مشيرًا إلى وجود طلقة رصاص في المرآة، ودماء على عتبة السيارة والأوكر، إضافة إلى دماء على الرفرف الخلفي والرفرف الموجود ناحية اليمين، مؤكدًا: «وكل ده ملمستش العربية».

وأكد ماجد نصيف أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة، مستدلًا على ذلك بعدم سرقة سيارة مرسيدس الخاصة بأسامة، أو سيارة زوجته، وكذلك عدم سرقة المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها زوجته قبل مقتلها، مرجحًا أن يكون الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو «الحقد أو الغل».

وأضاف أن تفاصيل الواقعة تؤكد أن المتهم لم يكن يسعى فقط إلى سرقة ممتلكات شقيقه، مشيرًا إلى أنه حاول دخول المنزل لكنه لم يتمكن من ذلك، ثم غادر المكان. 

وتحدث عن حالة الأسرة بعد الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث ترك أثرًا بالغًا، في ظل فقدان أسامة وزوجته وبناته في ظروف مأساوية.

وأشار إلى أن العثور على السيارة وما بها من آثار كان من أكثر اللحظات صعوبة بالنسبة له، موضحًا أنه كان يبحث عن شقيقه وزوجته وأطفاله، قبل أن تقوده الصدفة إلى السيارة في أحد الشوارع التي دخلها بالخطأ. 

وشدد على أنه لم يلمس السيارة أو يعبث بأي من محتوياتها عند العثور عليها، مؤكدًا أن ما شاهده من آثار رصاص ودماء كان واضحًا داخل محيط السيارة.

وفي ختام حديثه، رجح ماجد نصيف أن تكون الجريمة مرتبطة بدافع آخر غير السرقة، خصوصًا أن السيارات والمشغولات الذهبية لم تُسرق، معتبرًا أن الحقد أو الغل قد يكونان وراء ما حدث، في انتظار ما تكشف عنه التحقيقات بشأن ملابسات ودوافع الجريمة.

التجمع حادث التجمع اخبار التوك شو مصر الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد