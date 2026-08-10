مصطفى بكري: مضيق هرمز أصبح أهم ورقة سياسية بيد إيران

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مضيق هرمز أصبح أهم ورقة سياسية بيد إيران بعد أن وظفته لصالحها في التصعيد مع أمريكا، مضيفا أن السياسية الايرانية لديها رؤية واستراتيجية تعرف ما تفعل.

وأضاف مصطفى بكري، في لقاء لبرنامج استديوا اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن إيران تراهن على استنزاف الولايات المتحدة من خلال إطالة أمد الحرب.

وتابع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الاجتياح البري لإيران يسبب خسائر كبيرة لأمريكا، ولا يستطيع الرئيس الأمريكي ترامب تحملها وخاصة أننا مقبلين على انتخابات التجديد النصفي في أمريكا.

إيران تراهن على الاستنزاف وخاصة أن امريكا تراجعت بعد استزاف الصواريخ لديها.

وأكمل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن إيران تراهن على الاستنزاف وخاصة أن امريكا تراجعت بعد استزاف الصواريخ لديها.