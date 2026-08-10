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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أسيل إسامة عملت إنجاز عالمي في رمي الرمح.. ومصر دخلت تاريخ ألعاب القوى

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

احتفى الإعلامي أحمد موسى بالإنجاز الذي حققته البطلة المصرية أسيل أسامة بتتويجها بالميدالية الذهبية لبطولة العالم لألعاب القوى للشابات تحت 20 سنة، في منافسات رمي الرمح.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «أسيل أسامة عملت إنجاز عالمي وتاريخي بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب في رياضة رمي الرمح.. مبروك يا أسيل على هذا الإنجاز التاريخي».

وأردف قائلًا: «إحنا دخلنا التاريخ لإننا عمرنا في تاريخنا ما حققنا ميدالية ذهبية في ألعاب القوى.. فكل التحية لاتحاد ألعاب القوى وللوزير جوهر نبيل على هذا الإنجاز».

وتابع أحمد موسى: «إحنا بقى عندنا بطلات.. إمبارح كنا بنتكلم على بطلات اليد وإنجازها، والنهاردة عندنا بطلتنا أسيل أسامة اللي كتبت التاريخ».

أحمد موسى أسيل إسامة ألعاب القوى

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