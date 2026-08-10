مدن طبية متكاملة.. «الصحة» تكشف خطة جديدة لتطوير الخدمات العلاجية وتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة أعلن العمل على إنشاء مشروع لمدينتين طبيتين، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل استثمارًا مهمًا في المنظومة الصحية، ويستهدف تقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة للمواطنين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن المدن الطبية تمثل نموذجًا حديثًا تتبعه العديد من دول العالم، لما توفره من خدمات علاجية متكاملة في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى العمل على إنشاء جامعة للطب داخل المدينة الطبية.

الحصول على مختلف الخدمات الطبية

وتابع أن المشروع يستهدف التيسير على المواطنين في الحصول على مختلف الخدمات الطبية في مكان واحد، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



