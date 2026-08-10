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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة: توزيع الكوادر الصحية وفق الاحتياج الفعلي

اللجنة العليا للتكليف
اللجنة العليا للتكليف
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، لمتابعة الموقف التنفيذي لحركات التكليف بمختلف التخصصات الصحية، ومناقشة آليات التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية، وسد العجز في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا، مع العمل على توفير بيئة عمل داعمة تساعد الخريجين الجدد على اكتساب الخبرات وتنمية مهاراتهم المهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وممثلي القطاعات والإدارات المعنية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المرتبطة بحركات التكليف، من بينها طلبات تعديل التكليف المقدمة من بعض الأطباء البشريين المكلفين ضمن الحركة الأساسية، والطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، إلى جانب بحث عدد من الحالات الخاصة لخريجي دفعة 2023، ومناقشة الإجراءات الخاصة بإعادة إرسال بيانات بعض الخريجين، بما يتيح استكمال إجراءات التكليف للمستحقين وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وأكدت اللجنة العليا للتكليف أن منظومة تكليف خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وطموحات الخريجين، من خلال توزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي المبني على المعايير المعتمدة من وزير الصحة والسكان.

وأوضحت اللجنة أن عملية التوزيع لا تعتمد على معيار واحد، وإنما تستند إلى مجموعة متكاملة من المحددات، تشمل المجموع، والاحتياج الفعلي، وحاجة العمل، والتوزيع الجغرافي، واحتياجات المنشآت الصحية والتخصصات المختلفة، بما يضمن توجيه الكوادر إلى الأماكن والتخصصات التي تحتاج إلى دعم أكبر.

وشددت اللجنة على أن توجيه الخريجين إلى المناطق والتخصصات الأكثر احتياجًا لا يقتصر هدفه على سد العجز في أعداد القوى البشرية، وإنما يمثل جزءًا من رؤية متكاملة للاستثمار في الكوادر الصحية، وإتاحة الفرصة أمام الخريجين لاكتساب خبرات عملية متنوعة، والتعامل مع احتياجات صحية مختلفة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء خبراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.

وأكدت اللجنة أهمية أن تمثل فترة التكليف مرحلة داعمة في بداية المسار المهني للخريجين، من خلال العمل على توفير بيئة عمل مناسبة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل والتطوير المهني، بما يساعد الكوادر الجديدة على أداء مهامها بكفاءة، ويضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التكليف على المستويين المهني والعملي.

وأضافت اللجنة أن وزارة الصحة والسكان تعمل على تعزيز الربط بين منظومة التكليف واحتياجات التطوير المستقبلي للمنظومة الصحية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرعاية الصحية، والاستفادة من خبرات العمل في مختلف مستويات تقديم الخدمة، خاصة في المناطق والتخصصات التي تشهد احتياجًا أكبر.

كما استعرض الاجتماع موقف خريجي عدد من الكليات الصحية، ومتابعة حركة تكليف أطباء الأسنان، إلى جانب بحث عدد من طلبات التظلمات، فضلًا عن مناقشة إجراءات تكليف خريجي بعض المعاهد الفنية للتمريض وفق الاحتياج الفعلي، وتوزيعهم على مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه نائب وزير الصحة والسكان بأهمية استمرار تطوير آليات التواصل مع المكلفين، وتعزيز وضوح الإجراءات والقواعد المنظمة، والتعامل مع الطلبات والتظلمات وفق الأطر المحددة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة، ويساعد الخريجين على بدء حياتهم المهنية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا.

وأكد الدكتور عمرو قنديل أن الوزارة حريصة على دعم الكوادر الصحية الجديدة باعتبارها أحد أهم عناصر قوة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقتصر على توفير الأعداد اللازمة من القوى البشرية، وإنما يمتد إلى تأهيلها وتدريبها وتوفير البيئة المناسبة للعمل، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

الالتزام بالقواعد المنظمة للتكليف 

وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الصحة والسكان ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتكليف واستلام العمل في المواعيد المحددة، باعتبار أن انتظام المكلفين في مواقع عملهم يمثل مسؤولية مهنية أساسية،…

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