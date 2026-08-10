كارثة بيئية في سلطنة عمان .. تسرب نفطي ضخم يغطي 390 كيلومترا مربعا

أعلنت السلطات في سلطنة عمان يوم الاثنين عن تسرب نفطي ضخم غطى 390 كم مربع قبالة سواحلها، بسبب الأضرار التي لحقت بسفينة تحمل نفط روسي وواقعة تحت العقوبات الدولية.

تسرب نفطي في سلطنة عمان

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، نقلا عن مصدران أمنيان بحريان بأن طاقم السفينة "كارولين بيزينجي" أبلغ أول مرة عن المشكلة ⁠في الثامن ‌من ‌يونيو الماضي ​قبالة ميناء ‌المكلا في جنوب ‌اليمن، وأضافا أن التقييمات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على ‌متنها.

وأكدت سلطنة عمان أنها تسعى جاهدة لمعالجة التسرب النفطي في مياهها قرب جزر الحلانيات قبالة محافظة ​ظفار الجنوبية.

وفي مايو الماضي، قالت أكبر مسئولة إيرانية في مجال البيئة، إن ما يُشتبه أنه تسرب نفطي في الخليج العربي قرب جزيرة خرج الإيرانية نجم على الأرجح عن قيام ناقلة بتفريغ مياه الصرف في الماء، وليس عن تسرب من منشآت نفطية.

ورصدت صور الأقمار الصناعية ما يشتبه أنه تسرب نفطي وهو يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر بالقرب من جزيرة خرج، التي تعد المركز النفطي الرئيسي لإيران.