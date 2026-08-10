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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرية مسكونة بالأشباح تغلق أبوابها .. الهند تمنع السياح من دخولها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أثارت قرية ساوالا الصغيرة في الهند جدلًا واسعًا بعدما تحولت إلى وجهة مفضلة لصنّاع المحتوى والباحثين عن الأماكن «المسكونة»، إثر انتشار مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود أشباح وظواهر خارقة فيها.

لكن سكان القرية والسلطات المحلية سئموا من هذه الروايات، معتبرين أنها تسيء إلى سمعة المنطقة وتدفع أعدادًا متزايدة من الزوار إلى التوافد عليها بحثًا عن الإثارة وتصوير مقاطع فيديو تحصد المشاهدات والإعجابات.

ودفعت هذه الحالة السلطات إلى اتخاذ قرار غير معتاد، يقضي بمنع الغرباء والسياح من دخول القرية دون الحصول على تصريح رسمي.

«قرية الأشباح».. قصة من نسج الخيال؟

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت ساوالا في عدد من قنوات يوتيوب وحسابات مواقع التواصل المتخصصة في استكشاف الأماكن التي توصف بأنها «مخيفة» أو «مسكونة»، ما ساهم في انتشار قصص عن ظواهر خارقة يُزعم وقوعها داخل القرية.

إلا أن الأهالي والمسؤولين المحليين ينفون هذه المزاعم، ويؤكدون أن القصص المتداولة عن الأشباح لا تستند إلى حقائق، وإنما تحولت إلى محتوى رقمي يجذب المشاهدات.

ويرى السكان أن الشهرة المفاجئة للقرية لم تجلب لهم الفائدة، بل تسببت في إزعاج متزايد، مع وصول أشخاص يحملون الكاميرات ليلًا ونهارًا بحثًا عن «لقطات مرعبة» يمكن نشرها على الإنترنت.

قرار استثنائي لوقف تدفق صناع المحتوى

ومع تزايد أعداد الزوار، قررت السلطات المحلية فرض قيود على دخول القرية، خصوصًا على الأشخاص الذين يقصدونها بهدف تصوير محتوى متعلق بالأشباح والظواهر الخارقة.

وبذلك أصبحت ساوالا واحدة من الحالات اللافتة التي تحولت فيها الشائعات المنتشرة على الإنترنت إلى سبب مباشر لاتخاذ إجراءات رسمية للحد من السياحة غير المرغوب فيها.

ورغم أن السلطات والسكان ينفون وجود أي ظواهر خارقة، فإن قرار منع السياح قد يزيد من فضول مستخدمي مواقع التواصل، ويجعل القرية أكثر جذبًا للباحثين عن القصص الغامضة.

قرية ساوالا الصغيرة الهند الأماكن «المسكونة» صناع المحتوى ظواهر خارقة القصص الغامضة

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