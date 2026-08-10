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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرمان حاسم من الأهلي في صفقة محمد عبد المنعم | خاص

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قراراً مهماً في الصفقة التعاقد مع المحترف المصري الدولي محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
 

التعاقد مع المحترف المصري محمد عبد المنعم

ووافق المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي على التعاقد مع المحترف المصري محمد عبد المنعم من صفوف فريق نيس الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعدم قناعته ببعض لاعبي خط الدفاع في الوقت الحالي باستثناء ياسر إبراهيم مدافع مصر الدولي.

راتب سنوي مليون دولار

وقدم النادي الأهلي عرضاً إلى محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي بالتعاقد معه مقابل راتب سنوي مليون دولار تمهيداً للدخول مع ناديه في مفاوضات رسمية لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الكروي في مصر 21 أغسطس الجاري.

ووفقاً للمعلومات الورادة من النادي الأهلي، فإن محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي قد طلب الحصول على مليوني ونصف دولار في الموسم الواحد من أجل الموافقة على العودة من جديد في الموسم المقبل والتخلي عن فكرة الاستمرار في أوروبا، وهو ما رفضته إدارة النادي الأهلي بسبب وضع سقف للرواتب خاصة مع رحيل محمود حسن تريزيجيه.


تجميد المفاوضات مع محمد عبد المنعم

وقرر مسؤولو النادي الأهلي عن طريق عصام سراج  تجميد المفاوضات مع محمد عبد المنعم وناديه الفرنسي والتراجع عن ضم اللاعب في الفترة الحالية بسبب المغالاة في شروطه المالية والبحث عن مدافع أخر قبل الموس المقبل خاصة من الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة يقيم معسكراً حالياً في دولة إسبانيا استعداداً للموسم الكروي الجديد حيث يشارك المارد الأحمر في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بخلاف المسابقات المحلية مثل كأس مصر وكأس عاصمة مصر في الفترة المقبلة .

محمد عبد المنعم الأهلي فريق الأهلي نيس الفرنسي الدوري المصري

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