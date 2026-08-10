البنك المركزي: تلاشي معدلات التضخم الشهرية في مصر

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن تلاشي معدلات التضخم في مصر بنهاية يوليو الماضي علي أساس شهري مسجلًا معدلات صفرية، مقارنة بسالب 0.3% بنفس الفترة من العام السابق، و 0.3% في يونيو 2026.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إن معدلات التضخم السنوية ارتفعت نسبيًا بمقدار 0.4% بنهاية يوليو الماضي لتسجل 14.7% بعد أن كانت 14.3% في يونيو من نفس العام.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن صباح اليوم عن وصول معدلات التضخم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بمعدل شهري نسبته 0,0% في يوليو 2026 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026.



