غدًا.. البنك المركزي يبيع صكوكًا سيادية بـ 5 مليارات جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري غداً الإثنين؛ طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت لتدبير الفجوة التمويلية نيابة عن وزارة المالية.

وفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والذي يتضمن بيع صكوك لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه بمتوسط عائد مستهدف 22.983%.

وكان البنك المركزي المصري قد استهدف في يونيو الماضي بيع صكوك سيادية بعائد ثابت قيمتها 1.5 مليار جنيه .

وصل معدل شراء الصكوك من قبل البنوك والمستثمرين إلى 6 مستثمرين بقيمة طلبات تخطت 1.817 مليار جنيه .

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح 23.698% وأقل سعر بنسبة 23% وأعلي سعر بنسبة 23.1%.

فيما بلغت الطلبات التي تم قبولها من المستثمرين والبنوك نحو 3 طلبات بقيمة 1.2 مليار جنيه بسعر فائدة 23.1%.