منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت

يستعد المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للمشاركة في منافسات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، المقرر إقامتها بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس 2026، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر على منصات التتويج.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة الثنائي فريدة بهنس ولينا حليقة، في ظل امتلاك اللاعبتين خبرات مميزة على المستوى الدولي، بعد تألقهما في بطولة العالم للناشئات.

وتشارك فريدة بهنس في منافسات البطولة، وهي صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئات على أداة الصولجان، بينما تخوض لينا حليقة المنافسات وهي صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئات على أداة الشريطة.

وتعول أسرة الجمباز الإيقاعي المصري على مشاركة الثنائي في بطولة العالم بفرانكفورت، خاصة في ظل النتائج التي حققتها اللاعبتان خلال مشاركاتهما الدولية السابقة، وسط آمال بمواصلة التألق وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الجاري في فرانكفورت، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات الجمباز الإيقاعي على مستوى العالم.

وشهد الجمباز المصري تطورًا ملحوظًا على مستوى الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية يمتلكون القدرة على المنافسة بقوة في البطولات الدولية وحصد الميداليات العالمية.

ويأتي هذا التطور تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والذي يعمل على مواصلة تطوير منظومة الجمباز ودعم اللاعبين واللاعبات للوصول إلى أعلى المستويات العالمية، بما يعزز من حضور مصر على منصات التتويج الدولية.

