منتخبا شباب وشابات السلة 3×3 يتوجان بالتوقف الخامس لدوري الأمم

توج منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات ببطولة دوري الأمم – التوقف الخامس، المقامة حاليًا في مدينة المنستير التونسية.

وفاز منتخب الشابات في المباراة النهائية على الجزائر بنتيجة 14-13، ليضيف التوقف الخامس إلى سلسلة تتويجاته في دوري الأمم، فيما تغلب منتخب الشباب على بنين بنتيجة 20-15، ليحرز أول تتويج له في مشواره بالنسخة الحالية.

وبهذه النتيجة، واصل منتخب مصر للشابات تصدر الترتيب العام لدوري الأمم، بينما يحتل منتخب الشباب المركز الرابع.

ومن المقرر أن يختتم المنتخبان مشوارهما في دوري الأمم، اليوم الأحد، بخوض منافسات التوقف السادس الأخير.

وتضم قائمة منتخب الشابات في دوري الأمم 6 لاعبات، هن: جنا الألفي، تمارا نادر السيد، جنا الشامي، ملك سامي، رضوى علاء، ويقودهن فنيًا الكابتن هاني حسن.

فيما يقود محمد سمير منتخب الشباب بقائمة تضم 6 لاعبين، هم: إبراهيم زهران، ياسين ياسر عبدالوهاب، يوسف حامد، محمد تيفا، إبراهيم محرم، زياد أبو العينين.