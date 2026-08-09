عروض عراقية وليبية على طاولة مهاجم الأهلي.. أين سيذهب محمد شريف؟

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن آخر تطورات مستقبل محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «مصدر: محمد شريف يفاضل بين عروض من العراق وليبيا.. وجلسة بين مسؤولي الأهلي واللاعب خلال ساعات لحسم قراره النهائي».

وجاء قرار رحيل محمد شريف عن الأهلي بعد أن أصبحت فرص مشاركته مع الفريق محدودة، خاصة عقب قرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان عموتة قد تحدث مع محمد شريف وأخطره بترتيبه بين مهاجمي الفريق، موضحًا له أنه يأتي في المركز الرابع ضمن ترتيب مهاجمي الأهلي، وهو ما جعل فرص حصوله على دقائق لعب منتظمة خلال الموسم المقبل صعبة للغاية.

وبناءً على ذلك، فضل محمد شريف البحث عن تجربة جديدة خارج الأهلي خلال الموسم المقبل، من أجل المشاركة بصورة مستمرة واستعادة مستواه الفني، خاصة أن اللاعب يرغب في الحصول على فرصة حقيقية لإثبات نفسه بدلًا من البقاء على دكة البدلاء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمي بين الأهلي والشرطة العراقي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل انتقال محمد شريف إلى الفريق العراقي فور الانتهاء من كافة الإجراءات.