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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف آخر مستجدات تجديد الأهلي لعقود رباعي الفريق الأول

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد رباعي الفريق الأول، مشيرا إلى أن الأحمر تأخر في حسم تجديد التعاقد.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية : تجديد عقد إمام عاشور تأخر لأن اللاعب طلب التجديد قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم والأهلي فضل التريث وحسم الموقف بعد المونديال.

وأضاف: اللاعب في السنة الأخيرة في عقده تكون صعبه للغاية بسبب زيادة الأسعار والتأخير في ذلك الموقف يكون صعب للغاية مثلما حدث مع رامي ربيعة وغيره.

وأكمل: اختلاف وجهات النظر بين الأهلي ولاعبي الفريق على بعض الاختلافات المالية وسياسة الأهلي في عمل عقود مالية متساوية ويحاول ضبط الفوراق المالية بين اللاعبين.

واردف: بعض اللاعبين وافقوا على التجديد وباقي تفاصيل صغيره لحسم الموقف النهائي ، إمام عاشور يقترب من التجديد والمسافات قريبه بين النادي واللاعب

وأكمل : لست مقتنع بدخول والد إمام عاشور في التجديد مع الأهلي لأنه ليس عمله ويجب أن يحصل على مدير اعمال محترف والمقارنة مع زيزو ووالده لا تجوز لأنه معه منذ بداياته.

وواكمل: بالنسبة لياسر إبراهيم يرى أنه تخطى الثلاثين من عمره وطالب الرحيل لان االمبلغ المعروض عليه خارج الأهلي كبير للغاية وقد يكون العقد الأخير في مشواره مع الكرة

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :محمد هاني لا يمانع تجديد التعاقد مع الأهلي ويرى أنها افضل لحظة في مشواره بعد التألق مع منتخب مصر وبالتالي موضوع الماديات لم يضبط بعد ولكن توقعي أن الأمور ستحسم. 

النادي الأهلي الأهلي محمد شريف منتخب مصر إمام عاشور

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