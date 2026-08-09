تشييع جثمان السفير دياب اللوح من مسجد الشرطة بالتجمع

كشفت مصادر لـ“صدى البلد” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قد يشارك غدا الإثنين في مراسم وداع السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، والذي وافته المنية اليوم في القاهرة بعد معاناة مع المرص.

ومن المقرر أن يشيع جثمان السفير دياب اللوح ظهر غد الإثنين من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر الروبيكي، فيما تقام مراسم العزاء في جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة.

وكانت دولة فلسطين قد نعت السفير دياب اللوح، الملقب بـ"أبو النمر"، واصفة إياه بالمناضل الوطني والدبلوماسي الكبير، مشيدة بمسيرته النضالية والوطنية الحافلة بالعطاء والتضحيات، ودفاعه عن الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري.

وتولى السفير الراحل عددا من المناصب الدبلوماسية، حيث قدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية عام 2005، ثم عين سفيرا لدى الجمهورية اليمنية عام 2013، قبل أن يتولى منصب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2016.

ومنذ عام 2017، تولى دياب اللوح منصب سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

ورحل السفير دياب اللوح بعد مسيرة نضالية ودبلوماسية حافلة، كرس خلالها سنوات طويلة من حياته في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.