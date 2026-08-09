مفاجآت جديدة في تنسيق الجامعات 2026.. وتحذير عاجل لهذه الفئات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وسط حالة من الترقب بين طلاب الثانوية العامة، خاصة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المواعيد المحددة أو استنفدوا الرغبات التي سجلوها خلال المرحلة الأولى.

وأكد مكتب التنسيق إتاحة فرصة جديدة أمام هذه الفئات مع انطلاق المرحلة الثانية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد والقواعد المعلنة.

فتح تسجيل الرغبات للطلاب مرة أخرى

طلاب

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن باب تسجيل الرغبات سيتم فتحه مرة أخرى أمام الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال المواعيد المحددة.

طلاب

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن إعادة إتاحة التسجيل تأتي مع انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، لمنح الطلاب فرصة لاستكمال إجراءاتهم وفقًا للقواعد والمواعيد التي تحددها الوزارة.

تحذير مهم

طلاب

وحذر المشرف على مكتب التنسيق الطلاب من عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة لتسجيل الرغبات، مؤكدًا أن التأخر عن التسجيل قد يؤدي إلى ارتباك في عملية التنسيق ويؤثر على فرص القبول.

وأشار إلى أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات تختلف من مرحلة إلى أخرى، وفقًا لأعداد الطلاب والمجاميع التي حصلوا عليها والرغبات التي يتم تسجيلها، ولذلك لا يمكن التعامل مع مؤشرات القبول باعتبارها ثابتة.

2.5% فارقًا في مؤشرات شعبة الرياضيات

وأوضح الجيوشي أن هناك اختلافًا في مؤشرات تنسيق العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لطلاب شعبة الرياضيات، مشيرًا إلى أن الفارق يصل إلى نحو 2.5%.

وأكد أن تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات يعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها أعداد الطلاب والمجاميع الحاصلين عليها، بالإضافة إلى طبيعة الرغبات التي يسجلها الطلاب خلال كل مرحلة من مراحل التنسيق.

فتح باب التقديم للشهادات المعادلة

وفي سياق متصل، كشف المشرف على مكتب التنسيق استعداد وزارة التعليم العالي لفتح باب التقديم أمام الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية، وكذلك أصحاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأوضح أن التقديم لهذه الفئات سيتم في التوقيت نفسه، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول بالجامعات.

5% نسبة مخصصة لطلاب الشهادات المعادلة

وأشار أحمد الجيوشي إلى وجود قرار وزاري ينص على تخصيص نسبة 5% للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة مقارنة بطلاب الثانوية العامة.

وأوضح أن التعامل مع هذه الفئات سيتم بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتائجها، وفقًا للقواعد المنظمة للقبول وتوزيع الطلاب على الكليات.

متابعة البيانات الرسمية لتجنب الأخطاء

وشدد المشرف على مكتب التنسيق على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد والقواعد المحددة لتسجيل الرغبات، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي.

وأكد أن الالتزام بالتعليمات ومراجعة الرغبات قبل اعتمادها يساعدان الطلاب على تجنب الأخطاء التي قد تؤثر على عملية التنسيق وفرص القبول بالجامعات.