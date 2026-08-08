مشرف التنسيق يكشف قواعد قبول الشهادات المعادلة.. الحسم النهائي للأعداد بعد 15 أغسطس

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، تفاصيل إجراءات قبول طلاب الدبلومة الأمريكية والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، موضحًا أن الوزارة تتيح لهم التقديم خلال موعد تحدده رسميًا، على أن تتم عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة على قناة «الحياة»، أن الطالب يتولى تسجيل رغباته بالطريقة الإلكترونية نفسها المتبعة في مراحل التنسيق، ثم تخضع الشهادة لعملية مراجعة للتحقق من صحتها ومدى توافقها مع الشهادات والقواعد والضوابط المعتمدة، قبل استكمال إجراءات التنسيق.

5% من أعداد القبول للشهادات الأجنبية المعادلة

وأكد المشرف على مكتب التنسيق أن القرار الوزاري المنظم لعملية القبول يحدد نسبة 5% للشهادات الأجنبية المعادلة من إجمالي الأعداد المقرر قبولها في الكليات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح أن الطلاب المتقدمين ضمن هذه النسبة يخضعون لقاعدة تنسيق موحدة، ويتم ترتيبهم وفقًا لمجموع كل طالب والرغبات التي يسجلها، بما يضمن تطبيق قواعد واضحة وموحدة على جميع المتقدمين.

لماذا تأخر تحديد أعداد المقبولين؟

وأشار الجيوشي إلى أن تحديد الأعداد النهائية للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لا يتم بالتزامن مع المراحل العادية لتنسيق الثانوية العامة، نظرًا لاختلاف مواعيد الدراسة والامتحانات في بعض الدول العربية.

وأوضح أن هناك طلابًا في عدد من الدول العربية يخوضون امتحانات الدور الثاني، وهو ما يستلزم الانتظار حتى اكتمال وصول الشهادات والبيانات الخاصة بجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

إتاحة الوقت اللازم

وكشف أن وزارة التعليم العالي قررت الانتظار حتى 15 أغسطس، لإتاحة الوقت اللازم لوصول الشهادات من مختلف الدول العربية وانتهاء الطلاب من امتحانات الدور الثاني، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن استكمال هذه البيانات يمثل خطوة أساسية قبل تحديد الأعداد النهائية المقرر قبولها من طلاب الشهادات المعادلة، بما يضمن إجراء التنسيق وفق قواعد دقيقة وبعد اكتمال بيانات المتقدمين.