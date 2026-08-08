اتصالات النواب: أي تعاقد على خط محمول من شركات المحمول سيكون ببصمة الوجه بعد شهر

علق أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد شهر من الآن أي خط محمول هيتم التعاقد عليه من شركات المحمول سيكون ببصمة الوجه ".

وتابع احمد بدوي :" هذا الامر سوف يقضي على الازمة بشكل نهائي ووقف الوكلاء والموزعين وبيع الخطوط سيكون من خلال الفروع الرسمية لشركات الاتصالات ".

وأكمل احمد بدوي :" بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين تسببوا في ازمة كبيرة في ملف بيع خطوط الاتصالات ".

ولفت أحمد بدوي: "من 1998 وحتى 2018 كان بيتم بيع خطوط المحمول في شارع عبد العزيز في وسط البلد وعشرات الآلاف من الخطوط تم بيعها".

وتابع أحمد بدوي: "بعد تطبيق بصمة الوجه سوف يتم القضاء على أي تلاعب أو تسجيل خطوط بأسامي العملاء دون علمهم".

