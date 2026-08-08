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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

براءة المتهم بقتل والدته بالشرقية وإيداعه مستشفى الصحة النفسية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبحضور سكرتارية أحمد البنا حكمها ببراءة المتهم «أحمد ع. ع. ع. م»، 23 عامًا، طالب جامعي، من الاتهامات المسندة إليه في واقعة قتل والدته والشروع في قتل شقيقته مع إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستمر إيداعه بها لحين تحسن حالته واستقرار حالته العقلية، والتأكد من زوال الأعراض المرضية التي أثرت على إدراكه وتصرفاته وقت ارتكاب الواقعة،كما أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم، وفقًا لما انتهت إليه في شأن حالته، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

كانت لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، والتي كُلفت من جانب المحكمة بفحص المتهم كشفت عن معاناته من اضطراب ذهاني مزمن، مصحوب بتعاطي مخدر الحشيش، فضلًا عن وجود تاريخ مرضي سابق ودخوله إحدى المصحات النفسية الخاصة قبل الواقعة بفترة طويلة، وهو ما أشارت إليه اللجنة باعتباره من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث انتكاسة وظهور نشاط مرضي.

وأوضح التقرير الطبي أن الفحص العقلي للمتهم أظهر أنه مدرك للزمان والمكان والأشخاص، إلا أنه كان يقوم بالتمتمة والحديث مع نفسه أثناء الفحص، مع وجود تأخر في ردود الأفعال، وإهمال في المظهر الخارجي، فضلًا عن صدور تعبيرات وجه غير مناسبة للموقف، وهي أعراض رأت اللجنة أنها تتفق مع وجود أعراض ذهانية وفصامية متبقية.

وأشار التقرير إلى أن المتهم يعاني من مرض ذهاني يتمثل في اضطراب الفصام، وأن حالته المرضية أثرت بصورة جوهرية على قدرته على الإدراك والتمييز والحكم على الأمور، بما انعكس على مدى مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه وقت وقوعها، وهو ما كان محل بحث اللجنة أمام المحكمة.

وأفاد تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بأن المتهم، وفقًا لما انتهى إليه فحص اللجنة، لا توجد لديه في الوقت الحالي أو وقت حدوث الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي من شأنه أن يفقده أو ينقص قدرته على الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، بما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المسند إليه.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قررت في جلستها السابقة عرض المتهم على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وإعداد تقرير طبي مفصل حول حالته وعرضه على هيئة المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 9839 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4016 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة المتهم «أحمد ع. ع. ع. م»، 23 عامًا، طالب جامعي، ومقيم بقرية كشيك بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقته.

وكشفت أوراق القضية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من والدته، وأعد لذلك مسبقًا، ثم اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها، بلغ عددها 12 طعنة، ما أسفر عن وفاتها، فيما اتهمته التحقيقات كذلك بالشروع في قتل شقيقته خلال الواقعة.

وبعد نظر القضية وسماع دفاع المتهم والاطلاع على التقرير الطبي النفسي، انتهت المحكمة إلى ما استندت إليه في قضائها بشأن حالته العقلية، مع اتخاذ التدبير المتعلق بإيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

الشرقية بمحافظة الشرقية منشآت الصحة النفسية الدعوى المدنية

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