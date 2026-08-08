خبير أمن معلومات: على شركات الاتصالات تعويض المواطنين عن أزمة تسجيل الخطوط

علق وليد حجاج خبير أمن المعلومات، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



وقال وليد حجاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليه شركات خطوط المحمول معندهاش استعلام امني زي المرور".

وتابع وليد حجاج :" على شركات الاتصالات تعويض المواطنين عن أزمة تسجيل الخطوط ".

وأكمل وليد حجاج :" لازم يكون فيه مسؤولية من شركة الاتصالات وتشديد الرقابة داخل الفروع ووضع ضوابط وحوكمة كاملة لمنظومة بيع خطوط الاتصالات ".

ولفت وليد حجاج :" لابد من تواجد متابعة ورقابة دورية لملف بيع الخطوط داخل فرع شركات الاتصالات ".

