قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل لإجراء محادثات أمنية

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى إسرائيل، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وذكرت شبكة "إسرائيل ناشيونال نيوز" أن كوبر وصل إلى إسرائيل بعد زيارة البحرين والإمارات، ومن المقرر أن يبحث خلال زيارته التطورات في قطاع غزة والأوضاع الأمنية الإقليمية، إلى جانب تقييم الوضع على عدة جبهات. كما يُتوقع أن يلتقي بالقوات الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، في ظل استمرار حالة التأهب الأمريكية في المنطقة.

وتأتي الزيارة وسط تحركات ومحادثات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية إطارا مقترحا وجدولا زمنيا يتضمن مراحل للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية أخرى.