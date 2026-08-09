ماشيين عكس الاتجاه .. عقوبات رادعة لمُخالفي أحكام قانون المرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق السريعة بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "إحداهما منتهية التراخيص"، وقائديهما (سائقان مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 31 يوليو المنقضى على النحو المشار إليه لإختصار الطريق .

ويستعرض صدي البلد، عقوبة السير عكس الاتجاه وفقا لقانون المرور فيما يلى:

تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية



