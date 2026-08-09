الأهالي مسكوه .. القبض على عاطل حاول سرقة موبايل فتاة في شوارع القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد شوارع محافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي يفيد بالإمساك بأحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من طالبة، مقيمة بدائرة القسم، حال سيرها بدائرة القسم، مستخدمًا أسلوب «المغافلة».

وبسؤال الطالبة، أيدت ما جاء في البلاغ، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس.