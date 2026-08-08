نصاب يدير صفحة على الفيس بوك ويدعى عمله بوزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلالها كونه من العاملين بوزارة الداخلية والإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تلقيه بلاغات وشكاوى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين وإيهامهم بعمله بوزارة الداخلية للإستيلاء على أموالهم وتحقيق أرباح مالية غير مشروعه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





