السرطان ينتشر في جسد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.. تفاصيل حالته الصحية

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده انتشر إلى أجزاء أخرى من جسده ووصل إلى العظام، ما يسبب له آلاما شديدة ويؤثر بصورة كبيرة على حالته الصحية.

وأضاف هانتر أن السرطان «انتشر ووصل إلى العظام وأجزاء أخرى من الجسم»، مشيرا إلى أنه «مؤلم للغاية وموهن بصورة كبيرة من نواحٍ عديدة».

وكان جو بايدن قد أعلن إصابته بسرطان البروستاتا في مايو من العام الماضي، بعد أقل من أربعة أشهر على مغادرته البيت الأبيض.

وقال هانتر بايدن إن مشاهدة حالة والده الصحية «أمر محزن للغاية».

ومع ذلك، أكد هانتر أن والده لا يزال يشارك علنا في القضايا التي تهمه، قائلا إنه «لا يزال يقوم بما اعتاد عليه، وهو يؤمن بهذا البلد بشدة».