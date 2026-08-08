الزمالك يفرض عقوبات على اللاعبين المتغيبين.. ويستعد لبيع غير الملتزمين

يواصل نادي الزمالك تطبيق لائحته الداخلية على جميع لاعبي الفريق، دون النظر إلى أسماء اللاعبين أو مكانتهم داخل الفريق، مع مضاعفة العقوبات المالية على اللاعبين الذين يثبت غيابهم عن معسكر الإعداد.

وبحسب مصدر داخل النادي، يستعد الزمالك أيضًا للموافقة على عروض بيع أي لاعب يثبت عدم التزامه بتعليمات الفريق أو لائحته الداخلية.

وأوضح المصدر أن جميع لاعبي الزمالك سواسية في تطبيق اللائحة، حتى مع تأخر بعض المستحقات المالية، مشيرًا إلى وجود لاعبين ملتزمين داخل الفريق رغم تأخر مستحقاتهم، من بينهم عمر جابر، ومصطفى شلبي، ومحمد عواد، وهم من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك لن تتهاون مع أي لاعب يخل بالالتزام أو يغيب عن معسكر الفريق، مع تطبيق العقوبات وفقًا للائحة الداخلية.