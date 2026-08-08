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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة وهذا سعره الآن في البنوك

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، بعدما شهدت العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي، لتبتعد بنحو 5 جنيهات كاملة عن أعلى مستوى سجلته خلال مارس الماضي عند 54.80 جنيه.

ويحظى سعر الدولار باهتمام كبير، نظرًا إلى تأثيره المباشر في أسعار السلع والخدمات، وتكلفة الاستيراد، وحركة التجارة الخارجية، إلى جانب انعكاساته على قرارات المستثمرين وأداء الأسواق المالية، ومع استمرار تراجع العملة الأمريكية، تتركز الأنظار على مدى قدرة السوق على الحفاظ على مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت أحدث تحديثات البنوك العاملة في السوق تحرك سعر الدولار نحو الانخفاض، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر شراء الدولار نحو 49.80 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.90 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر شراء الدولار نحو 49.79 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 49.89 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الشراء 49.79 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.89 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بلغ سعر شراء الدولار نحو 49.76 جنيه، وسجل سعر البيع 49.86 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الشراء إلى 49.74 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الشراء 49.74 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.84 جنيه.

أسعار الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الشراء 49.74 جنيه، في حين سجل سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في بنك نكست

وصل سعر الشراء إلى 49.74 جنيه، وسجل سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الشراء عند 49.74 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الشراء 49.74 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 49.84 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

بلغ سعر الشراء 49.74 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الشراء إلى 49.74 جنيه، وسجل سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في ميدبنك

جاء سعر الشراء عند 49.74 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.84 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الشراء 49.74 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 49.84 جنيه.

وتعكس هذه المستويات حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي، رغم التحركات المحدودة للعملة الأمريكية، إذ تواصل البنوك تحديث أسعار الصرف وفق ظروف السوق ومستويات السيولة والعرض والطلب على العملات الأجنبية.

لماذا تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؟

يرتبط تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها استمرار مرونة سوق الصرف وتحرك الأسعار وفق مستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية.

كما تتأثر حركة الدولار بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتجاهات أسعار الفائدة والسياسات النقدية، فضلًا عن حجم التدفقات الدولارية القادمة من مصادر مختلفة.

وتشير التحركات الأخيرة إلى وجود قدر من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي، خاصة مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية، وهو ما ساعد على الحد من التحركات الحادة في أسعار الصرف.

ولا يمكن فصل حركة الدولار عن التطورات الإقليمية والدولية، إذ تظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية وأسعار الفائدة من أبرز العوامل التي تراقبها الأسواق عند تحديد اتجاه العملات الرئيسية.

سعر الدولار امام الجنيه

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وفي سياق دعم سوق الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة بلغت حوالي 1.93 مليار دولار.

ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة مسجلة لاحتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويوفر قدرة أكبر على التعامل مع الالتزامات الخارجية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.

ويعد ارتفاع الاحتياطي أحد المؤشرات التي تحظى باهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين، نظرًا إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم سوق الصرف

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وقد شهدت هذه التحويلات معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل حوالي 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل حوالي 3 مليارات دولار في أبريل 2025.

وعلى مدار عام 2025، سجلت التحويلات مستوى قياسيًا بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل حوالي 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتسهم هذه التدفقات، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات ومصادر العملة الأجنبية الأخرى، في زيادة السيولة الدولارية داخل السوق، وهو ما ينعكس على حركة سعر الدولار أمام الجنيه.

هل يصل سعر الدولار إلى 48 جنيهًا؟

تطرح التحركات الحالية تساؤلات عديدة حول إمكانية وصول سعر الدولار إلى مستوى 48 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن تحديد المسار المستقبلي للعملة الأمريكية يتطلب النظر إلى مجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل حجم المعروض من العملة الأجنبية ومستويات الطلب عليها، فضلًا عن تطورات الاحتياطي النقدي، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات.

وبالتالي، فإن انخفاض الدولار خلال الفترة الحالية لا يعني بالضرورة وصوله بصورة سريعة إلى مستوى 48 جنيهًا، إذ يمكن أن تشهد السوق تحركات صعودية أو هبوطية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.

الدولار

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تشير المعطيات الحالية إلى أن تحركات سعر الدولار قد تظل محدودة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العمل بآليات العرض والطلب داخل سوق الصرف.

كما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن بعض مصادر الإيرادات الدولارية تمثل عوامل داعمة لاستقرار السوق وتقليل احتمالات التقلبات الحادة.

وفي المقابل، تظل التطورات العالمية، وحركة أسعار الفائدة، والأوضاع الجيوسياسية، ومستويات الطلب على الدولار محليًا، من أبرز المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة.

5 جنيهات تفصل الدولار عن أعلى قمة

وبالمقارنة مع أعلى مستوى سجله الدولار خلال مارس الماضي والبالغ 54.80 جنيه، يكون قد تراجع بنحو 5 جنيهات كاملة، مع وصول أسعار البيع في عدد من البنوك إلى مستويات تقترب من 50 جنيهًا.

وتعكس هذه الحركة تغيرًا ملحوظًا مقارنة بمستويات الذروة السابقة، إلا أن الحكم على الاتجاه المستقبلي يحتاج إلى متابعة مستمرة لبيانات البنك المركزي وتطورات التدفقات الدولارية وحركة الأسواق العالمية.

ويظل سعر الدولار أحد أهم المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية في مصر، لما له من تأثير مباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء بالنسبة للمستهلكين أو الشركات أو المستثمرين، ولذلك فإن أي تغير في مستويات الصرف ينعكس سريعًا على حركة الأسواق والأسعار.

ومع استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتزايد الاحتياطي وتحويلات المصريين بالخارج، تترقب الأسواق مدى انعكاس هذه التطورات على استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان الدولار سيواصل التراجع أم يدخل في مرحلة جديدة من التحركات وفقًا لمتغيرات السوق.

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