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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على أرخص سيارة سيدان مجمعة محليا.. تفاصيل

بروتون ساجا
بروتون ساجا
كريم عاطف

تواصل السيارة بروتون ساجا تصدر قائمة أرخص السيارات الجديدة المجمعة محليًا في السوق المصرية، لتحتفظ بموقعها كأحد الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الراغبين في اقتناء سيارة "زيرو" بسعر منخفض، مع الاعتماد على محرك بنزين وتجهيزات أساسية تناسب الاستخدام اليومي.

وتنتمي السيارة إلى فئة السيدان المدمجة، وتستهدف بشكل رئيسي العملاء الباحثين عن وسيلة انتقال عملية للاستخدام داخل المدن، مع الحفاظ على تكلفة شراء وتشغيل أقل مقارنة بالعديد من السيارات الجديدة المنافسة.

تعتمد بروتون ساجا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.3 لتر، يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 95 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة، خصوصا في الاستخدامات اليومية داخل المدن والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

تأتي بروتون ساجا بطول يبلغ 4200 مم، وعرض 1600 مم، وارتفاع 1500 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 171 مم، وهو ما يمنح السيارة قدرة مناسبة على التعامل مع ظروف الطرق المختلفة.

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 413 لترا، ما يسمح باستيعاب قدر مناسب من الأمتعة واحتياجات الاستخدام اليومي، ويعزز من عمليتها بالنسبة للعائلات والأفراد.

وعلى مستوى أنظمة السلامة، تأتي ساجا مزودة بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى مساعد الفرامل BA.

كما تشمل تجهيزات السيارة حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، لمساعدة السائق على المناورة والركن بصورة أكثر سهولة، خاصة في الأماكن الضيقة.

أما عن سعر السيارة بروتون ساجا، فتطرح ساجا بفئة واحدة فقط، بسعر رسمي يبلغ 685 ألف جنيه.‏

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