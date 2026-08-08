أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا في مصر خلال يوليو.. تفاصيل

كشفت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الصادرة ضمن تقرير مؤسسة الأهرام عن شهر يوليو 2026، عن استمرار المنافسة القوية بين طرازات السيارات الملاكي في السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أعداد السيارات الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال الشهر.

وأظهر التقرير ترخيص 22 ألفًا و453 سيارة ملاكي خلال يوليو 2026، بزيادة بلغت 6.19% مقارنة بالشهر السابق، فيما تصدرت مجموعة من الطرازات نتائج العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا، وجاءت كالتالي :

1- نيسان صني

جاءت نيسان صني في مقدمة الطرازات التي كشفت البيانات عن أعدادها، بعدما سجلت 1213 سيارة تم التأمين عليها وترخيصها خلال يوليو 2026.

وساهمت صني بصورة كبيرة في تصدر نيسان لترتيب العلامات التجارية، بعدما سجلت الشركة إجمالي 1499 سيارة خلال الشهر، لتحتل المركز الرابع بين العلامات الأكثر ترخيصًا في قطاع الملاكي.

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة ، فيأتي كالتالي :

الفئة الأولي بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة بسعر 835 ألف جنيه .

2- هيونداي إلنترا

احتلت هيونداي إلنترا المركز التالي بين الطرازات، بعدما بلغ عدد السيارات المرخصة منها 588 سيارة خلال يوليو.

وجاءت إلنترا كأبرز طرازات هيونداي خلال الشهر، وساهمت في وصول إجمالي سيارات العلامة المرخصة إلى 1572 سيارة، لتحتل هيونداي المركز الثالث في ترتيب العلامات التجارية بسوق الملاكي.

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية .

أما عن سعر السيارة ، فيأتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

3- إم جي ZS

سجلت إم جي ZS حضورًا قويًا خلال يوليو، بعدما بلغ عدد السيارات التي تم التأمين عليها وترخيصها 632 سيارة.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع تصدر إم جي لترتيب العلامات التجارية في قطاع الملاكي للمرة الأولى، بإجمالي 1889 سيارة.

تحصل سيارة ام جى ZS موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 119 حصان، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

4- شيري أريزو 5

جاءت شيري أريزو 5 ضمن أبرز الطرازات التي سجلت حضورًا في بيانات يوليو، بعدما بلغ عدد السيارات المرخصة منها 346 سيارة.

وساهمت أريزو 5 في تعزيز موقع شيري بالمركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية، بعدما سجلت العلامة إجمالي 1646 سيارة ملاكي خلال الشهر.

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة ، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بسعر 735 ألف جنيه .

5- جيتور T2

اختتمت جيتور T2 قائمة أبرز الطرازات التي رصد التقرير أعدادها، بعدما سجلت 272 سيارة تم التأمين عليها وترخيصها خلال يوليو.

وجاء ذلك ضمن إجمالي 1458 سيارة لجيتور، لتحتل العلامة المركز الخامس في ترتيب السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا خلال الشهر.

قوة سيارة جيتور ‏T2‎‏ ‏موديل 2027 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 70 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة ، فيأتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .