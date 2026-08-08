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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكافحة الباعوض والعقارب والفئران بالمناطق والأحياء السكنية في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الصحة بأسوان فى مجال مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تنفيذ أعمال رش المبيدات المخصصة لمكافحة الباعوض والعقارب والفئران بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمحافظة، حيث تم البدء بحى الصداقة الجديدة، على أن يتم تباعاً إستكمال أعمال الرش بباقى المناطق الأخرى .

تكثيف أعمال المكافحة للحفاظ على الصحة العامة
وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تواصل التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الصحى، بما يسهم فى تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والبيئية، وتحقيق جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على دعمه المتواصل للقطاع الصحى بالمحافظة بما يسهم فى تعزيز الخدمات الصحية والوقائية ، والإرتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين .

دعم المحافظة بـ 3 أطنان من المبيدات ومعدات الرش


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه فى ظل التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومحافظة أسوان، تم دعم المحافظة بحوالى 3 أطنان من المبيدات المخصصة لمكافحة الباعوض والعقارب والفئران، بالإضافة إلى توفير معدات الرش الخاصة بمكافحة الحشرات الطائرة، وذلك فى إطار دعم وتعزيز جهود الوقاية والحفاظ على الصحة العامة .

توزيع المبيدات والمعدات على مختلف المراكز والمدن
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم توزيع كميات المبيدات ومعدات الرش على جميع المراكز والمدن بالمحافظة، لتدعيم فرق المكافحة القائمة ورفع كفاءة أعمال مكافحة الحشرات والقوارض، بما يسهم فى تحقيق الإستجابة السريعة والتعامل الفعال مع أى بؤر أو تجمعات للحشرات والقوارض.
وأضاف بأن أعمال المكافحة تستهدف الحد من أى مخاطر قد تؤثر على الصحة العامة، خاصة خلال فصل الصيف، مع استمرار تنفيذ برامج الرش والمتابعة بمختلف المناطق وفقاً لخطة العمل الموضوعة.


تواصل محافظة أسوان جهودها الوقائية بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية من خلال تكثيف أعمال مكافحة الباعوض والعقارب والفئران وتوفير الإمكانيات اللازمة لفرق المكافحة، بما يدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة، والحد من مسببات الأمراض، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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