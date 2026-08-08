سلطنة عُمان تحذر من خطوات تعرقل مفاوضات مضيق هرمز

أكدت سلطنة عُمان أهمية تجنب أي أعمال أو تحركات من شأنها التأثير سلبًا على المفاوضات الجارية بشأن مضيق هرمز، في رسالة تعكس تمسك مسقط بالمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأكثر ملاءمة لاحتواء التوترات المتصاعدة حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتأتي الدعوة العُمانية في وقت تشهد فيه الاتصالات المتعلقة بمستقبل الملاحة في المضيق تطورات متسارعة، وسط جهود تقودها مسقط للتوصل إلى ترتيبات تضمن استئناف حركة السفن التجارية بصورة آمنة ومنظمة. وأفادت تقارير حديثة بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان حققت تقدمًا، مع وجود توقعات بالتوصل إلى تفاهم قريب بشأن حركة الملاحة.

وتكتسب هذه المفاوضات أهمية كبيرة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية بين الخليج العربي وخليج عُمان. وأدى استمرار التوترات الأمنية إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع المخاوف بشأن سلامة السفن وموارد الطاقة والأسواق العالمية

وفي أحدث التطورات، قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن ترتيبات المضيق بات قريبًا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاتفاق وحده لن يكون كافيًا لإعادة فتح الممر الملاحي بشكل كامل، في ظل استمرار خلافات مرتبطة بالشروط الأمنية والسياسية.

وتحاول عُمان، التي لعبت أدوارًا بارزة في الوساطة بين أطراف إقليمية ودولية خلال السنوات الماضية، الدفع باتجاه حلول تقلل احتمالات التصعيد وتحافظ على حرية الملاحة. ومن هذا المنطلق، تبدو الدعوة إلى عدم اتخاذ إجراءات قد تؤثر على المفاوضات بمثابة تأكيد على ضرورة منح المسار التفاوضي فرصة للوصول إلى تفاهمات عملية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المخاوف الأمنية في المنطقة، إذ تعرضت سفن مرتبطة بالإمارات لهجمات خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد حساسية ملف أمن الملاحة ويضع أي تصعيد جديد أمام تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة.

وتؤكد التطورات أن مستقبل مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الملاحة الإقليمي، بل يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ما يجعل نجاح الوساطة العُمانية والتوصل إلى ترتيبات مستقرة للملاحة محل اهتمام دولي واسع.