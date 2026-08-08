مليارا ريال مساعدات سعودية للفلسطينيين خلال 10 سنوات

أفاد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، بأن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأزمة الفلسطينية خلال العقد الأخير؛ بلغ نحو ملياري ريال.

وأوضح الجطيلي، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، أن المركز يقدم نحو 25 ألف وجبة يوميا لتغطية الاحتياجات الغذائية في قطاع غزة، بجانب مساعدات إضافية تسير بالتوازي مع جهود المركز.

وأشار إلى أن هذه المساعدات زادت استجابة للحملة الشعبية لمساعدة الأشقاء في غزة -والتي ما زالت مستمرة منذ انطلاقها- وشملت جسرين جوي وبحري لم يتوقفا رغم التحديات التى تواجه المنطقة حاليا.

وأضاف أن الدعم تنوع ليشمل قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والتعليم، والتعافي المبكر، والمياه والتغذية، إضافة إلى دعم وتنسيق العمليات الإنسانية والأمن والحماية، كما لا تقتصر الجهود على التعاون مع الشركاء الفلسطينيين فحسب، بل تمتد لدعم كافة المنظومات الأممية العاملة داخل القطاع لاستمرار تقديم المساعدات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن فريق مركز الملك سلمان معرض بشكل مستمر للاستهداف، على خلفية الاستهداف الممنهج للمنظمات الإغاثية والمستشفيات ومخيمات النزوح؛ مؤكدا في الوقت ذاته أن فريق المركز مازال متواجدا على حدود معبر رفح من الجانب المصري منذ عامين دون انقطاع، لمتابعة فتح المعبر لحظة بلحظة وتأمين عبور أكبر عدد ممكن من الشاحنات والمواد الأساسية.