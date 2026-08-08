تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد التسجيل ومؤشرات القبول والكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة وعلوم

مع بدء موسم التنسيق الجامعي للعام الدراسي 2026، تترقب آلاف الأسر الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2026، وسط حالة من الترقب لمعرفة موعد فتح باب تسجيل الرغبات، والحدود الدنيا المتوقعة للقبول، إلى جانب الكليات والمعاهد التي من المنتظر أن تتاح أمام الطلاب بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وتكتسب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات أهمية خاصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات المتاحة في المرحلة الأولى، إذ تمثل فرصة جديدة لاختيار التخصص المناسب وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب، وقواعد التوزيع الجغرافي، والأماكن الشاغرة بمختلف الكليات والمعاهد.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

موعد بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الثانوية العامة، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، على أن يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء التسجيل وفقا للجدول الزمني الذي تعلنه الوزارة.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية الطلاب الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا المعلنة من جانب وزارة التعليم العالي، وفقا للشعبة ونظام الثانوية العامة، مع إتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي.

مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا الرسمية للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن المرحلة الثانية، بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات.

وبحسب المؤشرات المتوقعة الواردة، جاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة – النظام الحديث: 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75% فأكثر.

تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة – النظام القديم: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%.

تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي علوم – النظام الحديث: 220 درجة فأكثر، بما يعادل نحو 68.75%.

وتظل هذه الأرقام مؤشرات متوقعة وليست حدودا نهائية للقبول، إذ يتم تحديد الحدود الدنيا الرسمية وفقا لنتائج الطلاب وأعداد المتقدمين والأماكن الشاغرة في كل كلية.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة.

3. تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

4. إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح.

5. إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية.

6. مراجعة بيانات الطالب الأساسية، ثم البدء في ترتيب الرغبات وفقا للتخصصات والكليات المتاحة وقواعد التوزيع الجغرافي.

7. الضغط على خيار الخطوة التالية، ثم مراجعة البيانات والرغبات المسجلة.

8. الضغط على تسجيل لتثبيت الرغبات.

9. الاحتفاظ بنسخة من استمارة تسجيل الرغبات، ويمكن اختيار صيغة Microsoft Print to PDF لحفظها إلكترونيا وطباعتها عند الحاجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية 2026

من المتوقع أن تتضمن قائمة الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية عددا من التخصصات، وفقا للأماكن الشاغرة والحدود الدنيا للقبول، ومن أبرزها:

كليات التربية، ومن بينها تخصصات الرياضيات في عدد من الجامعات.

كليات الزراعة.

كليات العلوم، وفقا للأقسام والتخصصات المتاحة.

كليات التجارة.

كليات الآداب.

كليات الحقوق بنظامي الانتظام والانتساب، وفقا لقواعد القبول.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2026

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية – علمي علوم، فمن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية توافر عدد من الكليات التي كانت ضمن اختيارات الطلاب في المراحل السابقة، وذلك وفقا للأماكن المتبقية والحدود الدنيا التي تحددها وزارة التعليم العالي.

ومن أبرز الكليات المتوقع توافرها:

كليات التمريض في عدد من الأقاليم.

كليات الطب البيطري في بعض الجامعات بالأقاليم.

كليات الحاسبات والمعلومات.

كليات العلوم.

كليات التربية.

كليات التجارة.

كليات الحقوق.

كليات الزراعة.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

وقد تتراوح الحدود الدنيا لبعض هذه الكليات، وفقا للمؤشرات المتوقعة، بين نحو 60% و68.75%، مع التأكيد على أن الحدود النهائية لا يتم اعتمادها إلا بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة المرحلة رسميا.