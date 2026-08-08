قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد التسجيل ومؤشرات القبول والكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة وعلوم

تنسيق المرحلة الثانية 2026
تنسيق المرحلة الثانية 2026
محمد غالي

مع بدء موسم التنسيق الجامعي للعام الدراسي 2026، تترقب آلاف الأسر الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2026، وسط حالة من الترقب لمعرفة موعد فتح باب تسجيل الرغبات، والحدود الدنيا المتوقعة للقبول، إلى جانب الكليات والمعاهد التي من المنتظر أن تتاح أمام الطلاب بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وتكتسب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات أهمية خاصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات المتاحة في المرحلة الأولى، إذ تمثل فرصة جديدة لاختيار التخصص المناسب وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب، وقواعد التوزيع الجغرافي، والأماكن الشاغرة بمختلف الكليات والمعاهد.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

موعد بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الثانوية العامة، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، على أن يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء التسجيل وفقا للجدول الزمني الذي تعلنه الوزارة.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية الطلاب الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا المعلنة من جانب وزارة التعليم العالي، وفقا للشعبة ونظام الثانوية العامة، مع إتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي.

مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثانية 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا الرسمية للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن المرحلة الثانية، بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات.

وبحسب المؤشرات المتوقعة الواردة، جاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة – النظام الحديث: 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75% فأكثر.
تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة – النظام القديم: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%.
تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي علوم – النظام الحديث: 220 درجة فأكثر، بما يعادل نحو 68.75%.

وتظل هذه الأرقام مؤشرات متوقعة وليست حدودا نهائية للقبول، إذ يتم تحديد الحدود الدنيا الرسمية وفقا لنتائج الطلاب وأعداد المتقدمين والأماكن الشاغرة في كل كلية.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
2. اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة.
3. تحديد مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
4. إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح.
5. إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية.
6. مراجعة بيانات الطالب الأساسية، ثم البدء في ترتيب الرغبات وفقا للتخصصات والكليات المتاحة وقواعد التوزيع الجغرافي.
7. الضغط على خيار الخطوة التالية، ثم مراجعة البيانات والرغبات المسجلة.
8. الضغط على تسجيل لتثبيت الرغبات.
9. الاحتفاظ بنسخة من استمارة تسجيل الرغبات، ويمكن اختيار صيغة Microsoft Print to PDF لحفظها إلكترونيا وطباعتها عند الحاجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية 2026

من المتوقع أن تتضمن قائمة الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية عددا من التخصصات، وفقا للأماكن الشاغرة والحدود الدنيا للقبول، ومن أبرزها:

كليات التربية، ومن بينها تخصصات الرياضيات في عدد من الجامعات.
كليات الزراعة.
كليات العلوم، وفقا للأقسام والتخصصات المتاحة.
كليات التجارة.
كليات الآداب.
كليات الحقوق بنظامي الانتظام والانتساب، وفقا لقواعد القبول.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2026

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية – علمي علوم، فمن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية توافر عدد من الكليات التي كانت ضمن اختيارات الطلاب في المراحل السابقة، وذلك وفقا للأماكن المتبقية والحدود الدنيا التي تحددها وزارة التعليم العالي.

ومن أبرز الكليات المتوقع توافرها:

كليات التمريض في عدد من الأقاليم.
كليات الطب البيطري في بعض الجامعات بالأقاليم.
كليات الحاسبات والمعلومات.
كليات العلوم.
كليات التربية.
كليات التجارة.
كليات الحقوق.
كليات الزراعة.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

وقد تتراوح الحدود الدنيا لبعض هذه الكليات، وفقا للمؤشرات المتوقعة، بين نحو 60% و68.75%، مع التأكيد على أن الحدود النهائية لا يتم اعتمادها إلا بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة المرحلة رسميا.

موسم التنسيق الجامعي تنسيق المرحلة الثانية 2026 تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية تنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

ايمان عز الدين

نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد