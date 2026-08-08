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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: الجامعات تقدم الدعم الفني لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الثانوية العامة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، تواصل الجامعات الحكومية، لليوم الرابع على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الأولى داخل معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكتروني، لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم مجانًا.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب، بما يضمن إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة ودقة، مشيرًا إلى أن المعامل تستقبل الطلاب يوميًا طوال فترة المرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأوضح أن فرق العمل داخل المعامل تقدم المساعدة للطلاب في استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال وترتيب الرغبات، ومراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم أيضًا تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بما يتيح لهم التسجيل من أي مكان، على أن يُعتد بآخر تعديل يتم قبل غلق باب تسجيل الرغبات.

وأكد أن الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، مشددًا على أنه لن يتم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن إلى سرعة الانتهاء من التسجيل وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة.

وأوضح أن الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى سيتم تنسيقهم ضمن أعمال المرحلة الثانية، وفقًا للكليات المتبقية والمتاحة بها في ذلك الوقت، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتسجيل الرغبات.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تتابع بصورة مستمرة انتظام العمل داخل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الدعم الفني والإرشادي للطلاب، إلى جانب مواصلة نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية عبر المنصات الرسمية؛ لتعريف الطلاب بكافة خطوات التنسيق الإلكتروني وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة المتداولة بشأن أعمال التنسيق.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل رغباتهم والاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية أو التسجيل باستخدام الحاسب الشخصي على مدار الساعة، مع ضرورة الانتهاء من تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026.

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 مكتب التنسيق الإلكتروني

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