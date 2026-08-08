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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للطلاب وأولياء الأمور.. الخريطة الكاملة للتقديم للسفر والدراسة خارج مصر 2026

السفر والدراسة خارج مصر 2026
السفر والدراسة خارج مصر 2026
خالد يوسف

يمثل استكمال الدراسة خارج مصر لعام 2026 حلمًا محوريًا لآلاف الطلاب الراغبين في بناء المستقبل وفق معايير أكاديمية عالمية والحصول على شهادات معترف بها دوليًا، ومع انطلاق موسم التقديم بالجامعات الأجنبية، تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول المتطلبات التنظيمية والمستندات المطلوبة وضوابط المعادلة المعتمدة، حيث لم يعد الأمر مجرد تجربة سفر، بل رحلة تتطلب تخطيطًا دقيقًا ودراسة واعية للخطوات الإجرائية الرسمية، بدءًا من اختيار التخصص وحتى استخراج التأشيرة، لضمان قبول أكاديمي آمن يفتح آفاق العمل في الأسواق العالمية.

الشروط العامة للقبول في الجامعات الأجنبية 2026

​تختلف الشروط جزئيًا بحسب الدولة والجامعة، لكن هناك ضوابط أساسية تشترك فيها أغلب المؤسسات التعليمية الدولية:

المؤهل الدراسي: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (أمريكان دبلومة، IG، أو شهادات الفنية المعتمدة) بتقدير يتناسب مع التخصص المطلوب.

إثبات الكفاءة اللغوية: تقديم شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية مثل IELTS (بحد أدنى يتراوح بين 6.0 و 6.5) أو TOEFL، أو الشهادة البديلة للغة الدولة المستضيفة (مثل C1 في الألمانية أو B2 في الفرنسية).

اجتياز الاختبارات القياسية: تتطلب بعض الدول اختبارات قبول معينة مثل SAT أو ACT  لمرحلة البكالوريوس، أو GRE / GMAT للدراسات العليا.

الجاهزية المالية: تقديم إثبات مالي يؤكد قدرة الطالب أو ولي أمره على تغطية الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة طوال فترة الدراسة.

شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026

حددت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، الضوابط المنظمة لسفر الطلاب للدراسة بالخارج، إلى جانب المستندات المطلوبة وإجراءات معادلة الشهادات بعد التخرج.

وأوضحت الإدارة المركزية للبعثات أن شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026، تتضمن مجموعة من المتطلبات الأساسية، جاء أبرزها على النحو الآتي:

ـ التأكد من التصنيف الأكاديمي للجامعة ومكانتها عالميا.

ـ التواصل مع الجامعة لمعرفة شروط القبول واستيفاء جميع المتطلبات.

ـ اجتياز الاختبارات التي تشترطها الجامعة الأجنبية، إن وجدت.

ـ الحصول على خطاب قبول رسمي من الجامعة.

ـ استخراج التأشيرة الدراسية من سفارة الدولة المقصودة.

ـ التعرف على الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب وفرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.

الأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة خارج مصر

ويتطلب استكمال إجراءات الدراسة بالخارج تجهيز عدد من المستندات الرسمية، وتشمل ما يلي:

ـ صورتين شخصيتين حديثتين.

ـ شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الدراسي معتمد ومترجم.

ـ السجل الأكاديمي.

ـ جواز سفر ساري لا تقل صلاحيته عن عام كامل.

ـ خطاب القبول الرسمي من الجامعة الأجنبية.

ـ إثبات القدرة المالية وفق متطلبات الجامعة.

ـ سداد الرسوم الخاصة بإجراءات التأشيرة.

ـ شهادة اتقان اللغة معتمدة.

ما هي تكاليف الدراسة خارج مصر؟

أوضحت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكاليف الدراسة خارج مصر تختلف من دولة لأخرى، مشيرة إلى أنه يتم إخبار الطالب بالتكاليف اللازمة عند التقديم بها.

و​لا تقتصر تكاليف الدراسة خارج مصر على أقساط الجامعة فقط، بل تشمل  تكاليف المعيشة "​السكن، سواء الجامعي الحكومي أو الشقق الخاصة، ​الطعام والمواصلات والاستهلاك الشخصي، ​المصاريف الإدارية والتحضيرية".

للطلاب وأولياء الأمور تقديم للسفر والدراسة خارج مصر الجامعات الأجنبية 2026 الإدارة المركزية للبعثات وزارة التعليم العالي

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