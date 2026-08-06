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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بحد أدنى 91.25% للعلوم و86.09% للرياضيات و71.56% للأدبي

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات
انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

 انطلقت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بدءًا من الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026.

وبالنسبة لطلاب النظام الحديث، سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية (علوم) 292 درجة بنسبة 91.25% بإجمالي 23,154 طالبًا وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية (رياضيات) 275.5 درجة بنسبة 86.09% بإجمالي 16,046 طالبًا وطالبة، بينما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة 71.56% بإجمالي 55,567 طالبًا وطالبة، ليبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث 94,767 طالبًا وطالبة.

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فقد سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية (علوم) 369 درجة بنسبة 90.00%، بإجمالي 21 طالبًا، فيما سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية (رياضيات) 347 درجة بنسبة 84.63%، بإجمالي 7 طلاب، بينما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة بنسبة 65.85%، بإجمالي 70 طالبًا، ليبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام القديم 98 طالبًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق بالنظامين الحديث والقديم 94,865 طالبًا وطالبة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة تسجيل رغباتهم خلال المدة المحددة للمرحلة الأولى، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التسجيل، مع ضرورة مراجعة الرغبات المسجلة بعناية قبل حفظها، علمًا بأنه يمكن للطالب تعديل رغباته طوال فترة المرحلة، على أن يُعتد بآخر تعديل يتم حفظه قبل انتهاء موعد المرحلة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg


وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على جميع الأخبار والبيانات الرسمية الخاصة بأعمال التنسيق:
- الموقع الإلكتروني:  
https://mohesr.gov.eg


- الصفحة الرسمية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


- الصفحة الرسمية على إنستجرام:
https://www.instagram.com/mohesregypt


- الحساب الرسمي على منصة (إكس):
https://x.com/MOHESREGYPT


- الحساب الرسمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt


- القناة الرسمية على يوتيوب:
https://www.youtube.com/@mohesregypt

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