كذبت وادعيت التحرش.. ماذا قالت فتاة النقل الذكي عن المشاجرة مع السائق؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والإستيلاء على متعلقاتها والتحرش بها من قبل سائق "تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى" بالقاهرة، وقيامها بالتلويح له بإشارات إباحية بيدها وإحداث إصابة بنفسها وإتصالها بشرطة النجدة وإتهام السائق كذباً بإحداث إصابتها والزعم بكونها صحفية على خلاف الحقيقة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملة بمحل عطور "الظاهرة بمقطعى الفيديو" وشقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم)، وطرف ثانى (سائق "تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى" - مقيم بالجيزة)، وبسؤالهم أقرت الظاهرة بمقطعى الفيديو بعدم وجود واقعة تحرش وأنها قامت بالإدعاء كذباً على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينها وشقيقتها وبين الطرف الثانى لخلافات حول قيمة الأجرة ، وقيامه بالتعدى عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أيد ما جاء بأقوال الأولى وإتهمها بالتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.