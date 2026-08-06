محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الهرم.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2026، مرافعة النيابة في محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158 لسنة 2024 الهرم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، المتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات اتهام المته بتمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.