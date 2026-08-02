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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون لـ 18 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون، في القضية رقم 3706 لسنة 2025 جنايات الزيتون، المقيدة برقم 931 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري ومحاولة التعظيم علي قوة أمنية ولكن تم ضبطه.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر الانضمام لجماعة إرهابية خلية الزيتون إرهاب

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