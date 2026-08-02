تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون لـ 18 نوفمبر

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون، في القضية رقم 3706 لسنة 2025 جنايات الزيتون، المقيدة برقم 931 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري ومحاولة التعظيم علي قوة أمنية ولكن تم ضبطه.