المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 7833 لسنة 2025 جنايات الطالبية، بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت المحكمة بإدراج المتهم وجماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.