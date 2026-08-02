خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، من الزواج رسميًا بصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعد علاقة استمرت لعدة سنوات.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلًا عن تقارير محلية، أن رونالدو وجورجينا يخططان لإقامة حفل زفافهما الأسبوع المقبل في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس قائد منتخب البرتغال، وسط تكتم كبير على تفاصيل الاحتفال.

يأتي ذلك بعدما ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن اتخاذ الثنائي خطوات جادة نحو الزواج، في ظل العلاقة المستقرة التي تجمعهما منذ سنوات.

ويرتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وأنجبا ابنتهما ألانا مارتينا، بينما تعيش جورجينا أيضًا مع أبناء رونالدو، الذين يحرصان على الظهور معهم باستمرار في المناسبات العائلية، ما جعلهما من أشهر الثنائيات في عالم الرياضة والترفيه.